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13 вересня 2019, пʼятниця, 22:57 4
Життя 2019-09-13T23:15:01+03:00
Українські Новини
Світоліна здає позиції: другий програш за останній тиждень

Світоліна здає позиції: другий програш за останній тиждень

Еліна Світоліна. Фото: champion.com.ua
Еліна Світоліна. Фото: champion.com.ua

Перша ракетка України Еліна Світоліна не пройшла чвертьфінальний раунд на турнірі WTA у китайському Чженчжоу. Про це повідомляє "Сьогодні".

Світоліна у трьох сетах поступилася француженці Христині Младенович– 4:6, 6:4, 3:6. До речі, вчора кращій в історії українській тенісистці виповнилося 25 років.

Цікаво, що в першому сеті тенісистки на подачі Христини розіграли 42 м'ячі. У Світоліної було 6 брейк-пойнтів, а Младенович взяла гейм лише з 13-ї спроби.

Все ж тривалість матчу склала 2 години 47 хвилин. На рахунку Світоліної 3 ейси, 6 подвійних помилок і 6 брейк-пойнтів з 15. У Младенович – 3 подачі навиліт, 12 подвійних помилок 8 брейків.

Младенович в півфіналі зустрінеться з Петрою Мартич з Хорватії, яка раніше обіграла білоруску Аріну Соболенко.


Як повідомляли Українські Новини, Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open.

Також Світоліна перемогла дев'ятикратну чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.

Тим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.

 

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