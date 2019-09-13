Світоліна здає позиції: другий програш за останній тиждень

Перша ракетка України Еліна Світоліна не пройшла чвертьфінальний раунд на турнірі WTA у китайському Чженчжоу. Про це повідомляє "Сьогодні".\r\nСвітоліна у трьох сетах поступилася француженці Христині Младенович– 4:6, 6:4, 3:6. До речі, вчора кращій в історії українській тенісистці виповнилося 25 років.\r\nЦікаво, що в першому сеті тенісистки на подачі Христини розіграли 42 м'ячі. У Світоліної було 6 брейк-пойнтів, а Младенович взяла гейм лише з 13-ї спроби.\r\nВсе ж тривалість матчу склала 2 години 47 хвилин. На рахунку Світоліної 3 ейси, 6 подвійних помилок і 6 брейк-пойнтів з 15. У Младенович – 3 подачі навиліт, 12 подвійних помилок 8 брейків.\r\nМладенович в півфіналі зустрінеться з Петрою Мартич з Хорватії, яка раніше обіграла білоруску Аріну Соболенко.Як повідомляли Українські Новини, Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру US Open.Також Світоліна перемогла дев'ятикратну чемпіонку Grand Slam Вінус Вільямс.\r\nРаніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці Б'янці Андрееску.\r\nТим часом Світоліна перша в Україні пробилася у півфінал Вімблдону.\r\n