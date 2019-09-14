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14 сентября 2019, суббота, 06:30 930 Документ
Экономика 2019-09-14T08:50:45+03:00
Українські Новини
Бывшего вице-премьера оставили без 97 тысяч

Бывшего вице-премьера оставили без 97 тысяч

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко

Заработная плата бывшего вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за август составила 16,5 тыс. гривен. В то время как за июль Кириленко получил 113,1 тысячу гривен

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кириленко в августе, составила 16 510 гривен, из них должностной оклад – 6 413 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 206 гривен, надбавка за интенсивность труда – 5 451 гривна, индексация - 284 гривны, премия – 1 154 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 3 219 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 13 290 гривен.

 


Как сообщали Украiнськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за июнь составила 45,3 тыс. гривен.

Ранее Кириленко задекларировал 663 тыс. гривен доходов за 2018 год. В его собственности 2 квартиры в Киеве площадью 53,2 кв. м. и 154,8 кв. м., объект незавершенного строительства (жилой дом) в Иванковичах площадью 900 кв. м, который находится в собственности жены. Также Кириленко владеет двумя автомобилями Skoda Superb 2013 года выпуска и Toyota RAV4 2007 года выпуска. 

Ранее Кириленко в знак протеста против рассмотрения поданных Зеленским кандидатур губернаторов покинул заседание правительства


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