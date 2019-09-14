Колишнього віце-прем'єра залишили без 97 тисяч

Заробітна плата колишнього віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка за серпень склала 16,5 тис. гривень. У той час як за липень Кириленко отримав 113,1 тисячу гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.



Сума коштів, нарахована Кириленко в серпні, склала 16 510 гривень, з них посадовий оклад – 6 413 гривень, надбавка за вислугу років – 3 206 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 5 451 гривня, індексація - 284 гривні, премія – 1 154 гривень. Сума утриманих податків склала 3 219 гривень. Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 13 290 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, заробітна плата віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка за червень становила 45,3 тис. гривень.



Раніше Кириленко задекларував 663 тис. гривень доходів за 2018 рік. У його власності 2 квартири в Києві площею 53,2 кв. м. і 154,8 кв. м., об'єкт незавершеного будівництва (житловий будинок) в Іванковичах площею 900 кв. м, який знаходиться у власності дружини. Також Кириленко володіє двома автомобілями Skoda Superb 2013 року випуску і Toyota RAV4 2007 року випуску.



Раніше Кириленко в знак протесту проти розгляду поданих Зеленським кандидатур губернаторів покинув засідання уряду.