Заработная плата Кириленко в июле выросла на 67,8 тысяч гривен

Заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за июль составила 113,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.



Сумма средств, начисленная Кириленко в июле, составила 113 143 гривны, из них должностной оклад - 14 783 гривны, надбавка за выслугу лет - 7 391 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 565 гривен, индексация - 656 гривен, премия - 2 661 гривну, отпускные - 75 086 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 22 063 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 91 080 гривен.







Как сообщали Украiнськi Новини, заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за июнь составила 45,3 тыс. гривен.



Ранее Кириленко задекларировал 663 тыс. гривен доходов за 2018 год. В его собственности 2 квартиры в Киеве площадью 53,2 кв. м. и 154,8 кв. м., объект незавершенного строительства (жилой дом) в Иванковичах площадью 900 кв. м, который находится в собственности жены. Также Кириленко владеет двумя автомобилями Skoda Superb 2013 года выпуска и Toyota RAV4 2007 года выпуска.



Ранее Кириленко в знак протеста против рассмотрения поданных Зеленским кандидатур губернаторов покинул заседание правительства.