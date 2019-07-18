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18 июля 2019, четверг, 07:30 610 Документ
Политика 2019-07-18T09:30:02+03:00
Українські Новини
Заработная плата Кириленко выросла на 1,5 тысячи гривен

Заработная плата Кириленко выросла на 1,5 тысячи гривен

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко

Заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за июнь составила 45,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кириленко в июне, составила 45 282 гривны, из них должностной оклад - 15 267 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 634 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 977 гривен, индексация - 649 гривен, премия - 4 987 гривен, отпускные - 1 576 гривен, командировочные - 2 191 гривну.

Сумма удержанных налогов составила 8 830 гривен.


Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 36 452 гривны.

Заработная плата Кириленка за май составила 43,9 тыс. гривен. 

Как сообщали Украiнськi Новини, Кириленко задекларировал 663 тыс. гривен доходов за 2018 год. В его собственности 2 квартиры в Киеве площадью 53,2 кв. м. и 154,8 кв. м., объект незавершенного строительства (жилой дом) в Иванковичах площадью 900 кв. м, который находится в собственности жены. Также Кириленко владеет двумя автомобилями Skoda Superb 2013 года выпуска и Toyota RAV4 2007 года выпуска. 

Ранее Кириленко в знак протеста против рассмотрения поданных Зеленским кандидатур губернаторов покинул заседание правительства

 




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