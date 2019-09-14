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14 сентября 2019, суббота, 07:10 488
Экономика 2019-09-14T08:50:45+03:00
Українські Новини
Какие фрукты и за сколько еще можно купить в сентябре

Какие фрукты и за сколько еще можно купить в сентябре

Персики. Фото: pixabay
Персики. Фото: pixabay

В то время как Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС, стало известно какие фрукты все еще можно назвать сезонными и спокойно найти в супермаркете не по заоблачным ценам, сообщает Shuvar

Наибольшее предложение яблок - разные сорта стоимостью от 8 гривен за килограмм оптом и от 10 гривен в рознице.

Груши, особенно сорта Вильямс красный и желтый, стоят в районе от 25-30 гривен за килограмм. Другие сорта обойдутся покупателям всего в 10 гривен оптом, и в 15 гривен в рознице.

Цена на сливы различных размеров и сортов, украинских и импортных колеблется от 7 гривен килограмм оптом, и от 12 гривен килограмм в рознице. 

В свободном доступе находится и виноград любых сортов. Оптом от 20 гривен, и от 25 гривен в розницу.

Что касается персиков, то качественных и хороших сортов уже меньше, но по-прежнему есть из чего выбирать. Цена на фрукты колеблется от 20 гривен за килограмм и до 25 гривен. 

Как сообщали Українські Новини, в пятерку лидеров самых популярных фруктов вошли абрикос, персик, слива, виноград и яблоки. Также цена на бананы и апельсины значительно уменьшится, а слива стала самым дешевым фруктом в Украине.

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