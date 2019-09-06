Бананы и апельсины обвалятся в цене: прогноз стоимости фруктов

В то время, как Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС, эксперты продовольственного рынка прогнозируют сезонное снижение цен на фрукты и овощи в Украине, прежде всего на яблоки, но оно будет недолгим, сообщает "Сегодня".\r\n"В сентябре стоит ожидать удешевления яблок в рознице на 20-25%, или на 4-5 грн\/кг, до 12-20 грн\/кг за сортовые, еще 1-2 грн\/кг подешевеют сорта, которые не могут долго храниться. Груши и так не подешевели бы (сейчас 35-50 грн\/кг), так как и экспорт их мал, и урожай в этом году невысок", - рассказал директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко. \r\nА вот на цену полевых овощей, прежде всего помидоров, запрет на экспорт не влиял, разъяснил эксперт, так как они идут лишь на внутренний рынок.\r\nБананы и апельсины станут доступнее \r\nИз заморских фруктов в сентябре могут подешеветь бананы, прогнозируют эксперты. По словам Дорошенко, бананы являются основными конкурентами яблок у покупателей.\r\n"Банан всегда стоил 1 доллар за кило, поэтому они сейчас недороги из-за крепкой гривны (25 грн\/доллар). Но если цена яблок упадет, то покупатель переключится на них, и в торгсетях начнутся акции на бананы. Ближе к зиме яблоки подорожают, а доллар пойдет вверх, и заморские фрукты тоже станут дороже. Но не апельсины: в этом году в Португалии, откуда их к нам завозят, ожидается хороший урожай "оранжевых", который превысит прошлогодний рекорд - свыше 400 тыс. т. Это может снизить цены на них до "яблочных" - 20-25 грн\/кг. Пока неясно, что будет с мандаринами: в некоторых партиях из Турции и Египта при проверке были обнаружены личинки плодовой мухи. Если окажется, что весь урожай заражен, цены на испанские мандарины могут взлететь на четверть - до 60 грн\/кг", - анализирует Дорошенко.\r\nКак сообщали Українські Новини, слива стала самым дешевым фруктом в Украине.\r\nТем временем цены на яблоки были самыми низкими за 3 года.