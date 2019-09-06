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06 сентября 2019, пятница, 23:20 56
Экономика 2019-09-06T23:22:04+03:00
Українські Новини
Бананы и апельсины обвалятся в цене: прогноз стоимости фруктов

Бананы и апельсины обвалятся в цене: прогноз стоимости фруктов

Бананы. Фото: pixabay
Бананы. Фото: pixabay

В то время, как Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС, эксперты продовольственного рынка прогнозируют сезонное снижение цен на фрукты и овощи в Украине, прежде всего на яблоки, но оно будет недолгим, сообщает "Сегодня".

"В сентябре стоит ожидать удешевления яблок в рознице на 20-25%, или на 4-5 грн/кг, до 12-20 грн/кг за сортовые, еще 1-2 грн/кг подешевеют сорта, которые не могут долго храниться. Груши и так не подешевели бы (сейчас 35-50 грн/кг), так как и экспорт их мал, и урожай в этом году невысок", - рассказал директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко. 

А вот на цену полевых овощей, прежде всего помидоров, запрет на экспорт не влиял, разъяснил эксперт, так как они идут лишь на внутренний рынок.

Бананы и апельсины станут доступнее 

Из заморских фруктов в сентябре могут подешеветь бананы, прогнозируют эксперты. По словам Дорошенко, бананы являются основными конкурентами яблок у покупателей.

"Банан всегда стоил 1 доллар за кило, поэтому они сейчас недороги из-за крепкой гривны (25 грн/доллар). Но если цена яблок упадет, то покупатель переключится на них, и в торгсетях начнутся акции на бананы. Ближе к зиме яблоки подорожают, а доллар пойдет вверх, и заморские фрукты тоже станут дороже. Но не апельсины: в этом году в Португалии, откуда их к нам завозят, ожидается хороший урожай "оранжевых", который превысит прошлогодний рекорд - свыше 400 тыс. т. Это может снизить цены на них до "яблочных" - 20-25 грн/кг. Пока неясно, что будет с мандаринами: в некоторых партиях из Турции и Египта при проверке были обнаружены личинки плодовой мухи. Если окажется, что весь урожай заражен, цены на испанские мандарины могут взлететь на четверть - до 60 грн/кг", - анализирует Дорошенко.

Как сообщали Українські Новини, слива стала самым дешевым фруктом в Украине.

Тем временем цены на яблоки были самыми низкими за 3 года.

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