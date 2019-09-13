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13 вересня 2019, пʼятниця, 16:47 18
Політика 2019-09-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ та прокуратура проводять обшуки у Дніпровській міськраді

СБУ та прокуратура проводять обшуки у Дніпровській міськраді

Новий міст у Дніпрі. Фото:
Новий міст у Дніпрі. Фото: "Інформатор"

Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою у п'ятницю проводять обшуки в Днипровскій міській раді. Про це Українським Новинам повідомив представник міськради.

Обшуки проводяться в рамках кримінальної справи про розкрадання коштів при ремонті Нового мосту. Вилучаються документи в приміщеннях департаменту благоустрою та інфраструктури, департаменту економіки, фінансів.

Фінальна вартість ремонту мосту оцінюється в 458 млн гривень, його ремонт було розпочато влітку 2017 року. Новий міст з'єднує лівий берег Дніпра з центром міста.

Як повідомляли Українські Новини, у липні поточного року комунальні служби Дніпра перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив про перекриття руху на Новому мосту через Дніпро в 00:00 з 17 на 18 липня. Філатов зазначав, що за проектом міст треба було ремонтувати 24 місяці.

Президент Володимир Зеленський домовлявся з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року.

7 вересня Дніпро достроково відкрив Новий міст після реконструкції.

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