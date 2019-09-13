Кличко не сможет ввести мораторий на строительство в Киеве, - "Укрбуд"

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода считает, что киевские городские власти не смогут обеспечить соблюдение временного моратория на новое строительство в случае его утверждения.\r\nОб этом говорится в сообщении компании со ссылкой Майбороду, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, из текста проекта решения трудно определить, что именно авторы документа считают новым строительством.\r\n"Второй важный момент – выдача разрешений на проведение строительных работ, равно как и сертификатов о готовности домов к эксплуатации – это не то чтобы компетенция Киевсовета. Такие документы выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция, и запретить ей это город не в силах. Получается, что, говоря о введении моратория, обеспечить его соблюдение городские власти не будут способны", - цитируется в сообщении Майборода.\r\nПри этом он отметил, что Киев может прекратить выдачу градостроительных условий и ограничений, технических условий и других данных для проектирования.\r\nОднако, по словам Майбороды, застройщикам, которые уже собрали полный пакет разрешительных документов, никто не сможет помешать получить разрешение на строительство в Госархстройинспекции и в период действия моратория.\r\nТакже он прогнозирует серию судебных разбирательств в случае введения моратория на новую застройку от собственников земельных участков в столице и строительных компаний.\r\nОн подчеркнул, что для больших девелоперов временный запрет на вывод новых объектов на рынок не повлечет больших убытков, в то время как небольшие компании рискуют остаться без работы до конца текущего года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевским городским советом вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних геометрических форм в Киеве до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.\r\nКонфедерация строителей Украины прогнозирует, что в случае введения временного моратория на новое строительство в Киеве цены на жилье вырастут на 7-12% до конца текущего года.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, где именно в Киеве установят новое LED-освещение. Ранее Виталий Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума. Также "Укрбуд" планирует до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве.