Кличко не сможет ввести мораторий на строительство в Киеве, - "Укрбуд"

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода считает, что киевские городские власти не смогут обеспечить соблюдение временного моратория на новое строительство в случае его утверждения.

Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой Майбороду, передают Українськi Новини.

По его словам, из текста проекта решения трудно определить, что именно авторы документа считают новым строительством.

"Второй важный момент – выдача разрешений на проведение строительных работ, равно как и сертификатов о готовности домов к эксплуатации – это не то чтобы компетенция Киевсовета. Такие документы выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция, и запретить ей это город не в силах. Получается, что, говоря о введении моратория, обеспечить его соблюдение городские власти не будут способны", - цитируется в сообщении Майборода.

При этом он отметил, что Киев может прекратить выдачу градостроительных условий и ограничений, технических условий и других данных для проектирования.

Однако, по словам Майбороды, застройщикам, которые уже собрали полный пакет разрешительных документов, никто не сможет помешать получить разрешение на строительство в Госархстройинспекции и в период действия моратория.

Также он прогнозирует серию судебных разбирательств в случае введения моратория на новую застройку от собственников земельных участков в столице и строительных компаний.

Он подчеркнул, что для больших девелоперов временный запрет на вывод новых объектов на рынок не повлечет больших убытков, в то время как небольшие компании рискуют остаться без работы до конца текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевским городским советом вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних геометрических форм в Киеве до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.

Конфедерация строителей Украины прогнозирует, что в случае введения временного моратория на новое строительство в Киеве цены на жилье вырастут на 7-12% до конца текущего года.

Как сообщали Українські Новини, Кличко рассказал, где именно в Киеве установят новое LED-освещение. Ранее Виталий Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума. Также "Укрбуд" планирует до конца года ввести в эксплуатацию 5 жилых комплексов в Киеве.