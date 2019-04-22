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22 апреля 2019, понедельник, 06:41 347
Технологии 2019-04-22T06:41:01+03:00
Українські Новини
В честь дня Земли Google посвятил новый дудл планете

В честь дня Земли Google посвятил новый дудл планете

Редкие животные и растения в новом дудле. Скриншоты: google.com.ua
Редкие животные и растения в новом дудле. Скриншоты: google.com.ua

Google посвятил дудл на стартовой странице всемирному Дню Земли. Его отмечают во всем мире в понедельник, 22 апреля. Целью праздника является привлечение внимания общественности к нашему общему дому и напоминание людям о необходимости бережного отношения к природе и заботы друг о друге.

День Земли – это символ единства, осознания, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

Дудл в интерактивной форме рассказывает о редких и удивительных животных и растениях, населяющих нашу планету. В Google решили уделить особое внимание разнообразным видам животных на Земле, и решили посвятить этому заставку на главной странице поисковика.

google.com.uaРедкие животные и растения в новом дудле. Скриншоты: google.com.ua

Как сообщали Українські Новини, Google запустила в честь дня Всемирной паутины забавный дудл.

Ранее ко Дню всех влюбленных Google создал романтичный дудл.

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