В честь дня Земли Google посвятил новый дудл планете

Google посвятил дудл на стартовой странице всемирному Дню Земли. Его отмечают во всем мире в понедельник, 22 апреля. Целью праздника является привлечение внимания общественности к нашему общему дому и напоминание людям о необходимости бережного отношения к природе и заботы друг о друге.

День Земли – это символ единства, осознания, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

Дудл в интерактивной форме рассказывает о редких и удивительных животных и растениях, населяющих нашу планету. В Google решили уделить особое внимание разнообразным видам животных на Земле, и решили посвятить этому заставку на главной странице поисковика.

Редкие животные и растения в новом дудле. Скриншоты: google.com.ua

Как сообщали Українські Новини, Google запустила в честь дня Всемирной паутины забавный дудл.

Ранее ко Дню всех влюбленных Google создал романтичный дудл.