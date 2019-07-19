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19 июля 2019, пятница, 12:23 102
Космос 2019-07-19T12:23:02+03:00
Українські Новини
Google отмечает 50 лет с дня высадки на Луну праздничным дудлом

Google отмечает 50 лет с дня высадки на Луну праздничным дудлом

Дудл к 50-летию высадки на Луну. Фото: Google
Дудл к 50-летию высадки на Луну. Фото: Google

Сегодня, 19 июня, исполняется 50 лет с первой высадки на Луну. В честь юбилея Google выпустил дудл.

16 июля 1969 года NASA запустила космический корабль "Апполон-11", в ходе полета которого жители Земли впервые в истории совершили посадку на Луну.

20 июля 1969 года, в 20:17:39 UTC командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды.

Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля, в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.

Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. После полета члены экипажа и образцы лунной породы прошли строгий карантин, который не выявил никаких лунных микроорганизмов.

Успешное выполнение программы полета "Аполлона-11" означало достижение национальной цели, поставленной Президентом США Джоном Кеннеди в мае 1961 года — до конца десятилетия осуществить высадку на Луну, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля прошло лунное затмение, которое можно было увидеть почти по всему миру.

Ранее Google подготовил веселый дудл ко дню отца

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