Google випустив дудл з козаком на коні на честь 200-річного ювілею автора роману "Чорна рада"

Сьогодні, 7 серпня, Google присвятив святковий дудл 200-річчю відомого українського письменника, історика і перекладача Пантелеймона Куліша. Про це повідомляє прес-служба Google.

Так, повідомляється, що святковий дудл присвячений ювілею Куліша, одному з найяскравіших діячів українського національно-культурного відродження XIX століття.

Найвідомішим твором Пантелеймона Куліша є "Чорна Рада" — перший історичний роман українською мовою.

Як зазначають в Google, саме цей твір надихнув творців святкового дудла - на ньому зображена стилізована фігура козака на коні.

Фото: Google

Пантелеймон Куліш народився 7 серпня 1819 року в містечку Вороніж колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — Шосткинський район Сумської області). Його дитинство пройшло на хуторі під Воронежем, де в атмосфері особливої пошани до народних традицій, пісень, казок, легенд та переказів формувався характер майбутнього письменника.

З кінця 30-х років Куліш був слухачем лекцій у Київському університеті. Вступити до цього престижного навчального закладу йому так і не вдалося, оскільки він не мав документального підтвердження свого дворянського походження. Набуті таким чином знання дозволили йому дістати місце викладача у Луцькому дворянському училищі. В цей же час П. Куліш заявляє про себе як письменник.

Пантелеймон Куліш є автором першого фонетичного алфавіту української мови — "кулишівки" — яка лягла в основу сучасного українського правопису, і був першим перекладачем українською мову творів Байрона, Шекспіра, Гете та ін

Пантелеймон Куліш у свій час був однією з найколоритніших постатей в українській літературі і своєю діяльністю викликав величезний інтерес суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, Google відзначив 50 років з дня висадки на Місяць святковим дудлом.

Раніше Google випустив новий святковий дудл на честь Міжнародного дня праці.