Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію замість Зеленського

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES).

Про це передає кореспондент Українських Новин.

Організатор форуму, бізнесмен Віктор Пінчук заявив, що вперше на прохання Президента Володимира Зеленського змінено порядок виступу гостей, і форум відкриє не глава держави, а режисер Сенцов.

Звільнений з полону українець показав гостям форуму банку з наклеєними жовтою та синьою смужками, яку він зберігав під час ув'язнення в РФ, а також показав свій тюремний бейдж, який поклав у банку і закликав президента Володимира Зеленського як можна швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув'язнених українців.

Олег Сенцов. Скріншот трансляції YES

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими у форматі 35 на 35. Зокрема, був звільнений і Олег Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.

Після чого Сенцов заявив, що не хоче виходити в тираж" і ставати весільним генераломю, і він не має претензій до оговорившим його людям.