Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію замість Зеленського

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов відкрив Ялтинську європейську стратегію (YES).\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин.\r\nОрганізатор форуму, бізнесмен Віктор Пінчук заявив, що вперше на прохання Президента Володимира Зеленського змінено порядок виступу гостей, і форум відкриє не глава держави, а режисер Сенцов.\r\nЗвільнений з полону українець показав гостям форуму банку з наклеєними жовтою та синьою смужками, яку він зберігав під час ув'язнення в РФ, а також показав свій тюремний бейдж, який поклав у банку і закликав президента Володимира Зеленського як можна швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув'язнених українців.\r\nОлег Сенцов. Скріншот трансляції YES\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими у форматі 35 на 35. Зокрема, був звільнений і Олег Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.\r\nПісля чого Сенцов заявив, що не хоче виходити в тираж" і ставати весільним генераломю, і він не має претензій до оговорившим його людям.\r\n