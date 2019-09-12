США выделили $250 млн финподдержки Украине на усиления безопасности

США выделили 250 миллионов долларов финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении информационного агентства Reuters, передают Українські Новини.\r\nЧлены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом принял решение за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Президенту США Дональду Трампу в будущем пересматривать объемы военной помощи.\r\nДеньги предназначены для использования Украиной в ее борьбе с агрессией со стороны России.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сенатор (депутат верхней палаты Конгресса США) от Республиканской партии Рон Джонсон был уверен, что Конгресс одобрит выделение Украине финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году в случае, если предусмотренные на 2019 год 250 млн долларов не будут переданы.\r\nСША намерены увеличить финподдержку безопасности в Украине до $300 млн в 2020.\r\nРанее законопроект поддержки территориальной целостности Украины был представлен в конгрессе США.