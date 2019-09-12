США выделили $250 млн финподдержки Украине на усиления безопасности

США выделили 250 миллионов долларов финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году в Украине.

Об этом говорится в сообщении информационного агентства Reuters, передают Українські Новини.

Члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом принял решение за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Президенту США Дональду Трампу в будущем пересматривать объемы военной помощи.

Деньги предназначены для использования Украиной в ее борьбе с агрессией со стороны России.

Как сообщали Українськi Новини, сенатор (депутат верхней палаты Конгресса США) от Республиканской партии Рон Джонсон был уверен, что Конгресс одобрит выделение Украине финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году в случае, если предусмотренные на 2019 год 250 млн долларов не будут переданы.

США намерены увеличить финподдержку безопасности в Украине до $300 млн в 2020.

Ранее законопроект поддержки территориальной целостности Украины был представлен в конгрессе США.