США виділили $250 млн фінпідтримки Україні на посилення безпеки

США виділили 250 мільйонів доларів фінансової підтримки на посилення безпеки в 2020 році в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні інформаційного агентства Reuters, передають Українські Новини.\r\nЧлени сенатського комітету з асигнувань заявили, що Білий дім ухвалив рішення за кілька годин до того, як комісія повинна була обговорити поправку до законопроекту про витрати на оборону, яка завадила б Президенту США Дональду Трампу в майбутньому переглядати обсяги військової допомоги.\r\nГроші призначені для використання Україною в її боротьбі з агресією з боку Росії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сенатор (депутат верхньої палати Конгресу США) від Республіканської партії Рон Джонсон був впевнений, що Конгрес схвалить виділення Україні фінансової підтримки на посилення безпеки в 2020 році у випадку, якщо передбачені на 2019 рік 250 млн доларів не будуть передані.\r\nСША мають намір збільшити утримання установ охорони здоров'я безпеки в Україні до $300 млн у 2020.\r\nРаніше законопроект підтримки територіальної цілісності України був представлений у конгресі США.