Конгресс США выделит Украине финподдержку в 2020 в случае непередачи $250 млн в 2019, - сенатор Джонсон

Сенатор (депутат верхней палаты Конгресса США) от Республиканской партии Рон Джонсон уверен, что Конгресс одобрит выделение Украине финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году в случае, если предусмотренные на 2019 год 250 млн долларов не будут переданы.

Об этом они сообщили журналистам после встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передают Українські Новини.

"Этот вид поддержки постоянно единогласно принимается Конгрессом. По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году - это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит - это уже конец финансового года. Я разговаривал с Президентом Трампом, и с другими членами Конгресса мы направили ему письмо с просьбой израсходовать деньги этого финансового года. Если этого не произойдет, то, думаю, мы опять единогласно утвердим финансирование на 2020", - сказал он.

В июне Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году.

В то же время в конце августа американские СМИ сообщили о том, что предоставление средств было заморожено Президентом США Дональдом Трампом, который призвал пересмотреть данную программу.

Сенатор Джонсон заверил, что Американская поддержка Украины сильна и будет продолжаться.

Как сообщали Українські Новини, США намерены увеличить финподдержку безопасности в Украине до $300 млн в 2020.

Ранее законопроект поддержки территориальной целостности Украины был представлен в конгрессе США.