подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Конгресс США выделит Украине финподдержку в 2020 в случае непередачи $250 млн в 2019, - сенатор Джонсон
05 сентября 2019, четверг, 21:52 13
Политика 2019-09-05T21:55:56+03:00
Українські Новини
Конгресс США выделит Украине финподдержку в 2020 в случае непередачи $250 млн в 2019, - сенатор Джонсон

Конгресс США выделит Украине финподдержку в 2020 в случае непередачи $250 млн в 2019, - сенатор Джонсон

Сенатор (депутат верхней палаты Конгресса США) от Республиканской партии Рон Джонсон уверен, что Конгресс одобрит выделение Украине финансовой поддержки на усиление безопасности в 2020 году в случае, если предусмотренные на 2019 год 250 млн долларов не будут переданы.

Об этом они сообщили журналистам после встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передают Українські Новини.

"Этот вид поддержки постоянно единогласно принимается Конгрессом. По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году - это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит - это уже конец финансового года. Я разговаривал с Президентом Трампом, и с другими членами Конгресса мы направили ему письмо с просьбой израсходовать деньги этого финансового года. Если этого не произойдет, то, думаю, мы опять единогласно утвердим финансирование на 2020", - сказал он.

В июне Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году.

В то же время в конце августа американские СМИ сообщили о том, что предоставление средств было заморожено Президентом США Дональдом Трампом, который призвал пересмотреть данную программу.

Сенатор Джонсон заверил, что Американская поддержка Украины сильна и будет продолжаться.

Как сообщали Українські Новини, США намерены увеличить финподдержку безопасности в Украине до $300 млн в 2020.

Ранее законопроект поддержки территориальной целостности Украины был представлен в конгрессе США.

Больше новостей о: Безопасность Финпомощь Конгресс США украино-американские отношения

Архив
Новости
Конгресс США выделит Украине финподдержку в 2020 в случае непередачи $250 млн в 2019, - сенатор Джонсон 21:52
В ОПЗЖ заявили, что аннулирование лицензии NewsOne является надругательством над свободой слова и демократией 21:45
"Еще будут оставаться серьезные вопросы жизни и смерти": США отреагировало на освобождение Цемаха 21:32
В Польше убили 26-летнюю украинку 21:09
Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование о лишении лицензии телеканала NewsOne 20:46 Мнение
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok