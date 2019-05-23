США увеличат сумму финансовой поддержки Украины в 2020

США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления безопасности помощи Украине, что на 50 млн превышает ассигнования текущего года", - сказано в нем.\r\nКроме того, в сообщении отмечается, что 100 млн долларов из указанной суммы должны быть направлены на легальные виды вооружений.\r\nТакже США предлагает укреплять обороноспособность Вооруженных Сил Украины, включив в нее средства береговой обороны и противокорабельные ракеты.\r\nЗакон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.\r\nКак сообщали Українські Новини, в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.\r\nНемецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу.\r\nРанее Порошенко утвердил годовую нацпрограмму сотрудничества с НАТО.