США увеличат сумму финансовой поддержки Украины в 2020

США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления безопасности помощи Украине, что на 50 млн превышает ассигнования текущего года", - сказано в нем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что 100 млн долларов из указанной суммы должны быть направлены на легальные виды вооружений.

Также США предлагает укреплять обороноспособность Вооруженных Сил Украины, включив в нее средства береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.

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