В Харькове по дороге со школы изнасиловали 12-летнюю девочку: задержан подозреваемый

Полиция задержала 12 сентября безработного 34-летнего жителя Харькова, подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nНеизвестный 11 сентября около 14:00 избил и изнасиловал 12-летнюю девочку.\r\nНападение произошло когда девочка возвращалась из школы.\r\n"На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал", - сказано в сообщении.\r\nДевочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.\r\nШкольница находится в больнице.\r\nСостояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.\r\nПодозреваемый в изнасиловании девочки. Фото: \r\nСледователь Индустриального отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование малолетней или малолетнего).\r\nНазначен ряд экспертиз.\r\nПодозреваемого задержали сотрудники полиции на улице 12 сентября около 16:00.\r\nРешается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.\r\nКак сообщали Українські Новини, под Днипром нашли тело девочки, которая пропала неделю назад: насильник и убийца задержан.\r\nКроме того, убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном.\r\nТем временем сотни протестующих в Мехико вышли на митинг из-за изнасилования полицейскими двух девушек-подростков.