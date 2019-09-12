В Харькове по дороге со школы изнасиловали 12-летнюю девочку: задержан подозреваемый

Полиция задержала 12 сентября безработного 34-летнего жителя Харькова, подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Неизвестный 11 сентября около 14:00 избил и изнасиловал 12-летнюю девочку.

Нападение произошло когда девочка возвращалась из школы.

"На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал", - сказано в сообщении.

Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Школьница находится в больнице.

Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

Подозреваемый в изнасиловании девочки. Фото:

Следователь Индустриального отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование малолетней или малолетнего).

Назначен ряд экспертиз.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции на улице 12 сентября около 16:00.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Как сообщали Українські Новини, под Днипром нашли тело девочки, которая пропала неделю назад: насильник и убийца задержан.

Кроме того, убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном.

Тем временем сотни протестующих в Мехико вышли на митинг из-за изнасилования полицейскими двух девушек-подростков.