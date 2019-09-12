В пятницу 13-го в Украине будет тепло и солнечно

После ночного похолодания до семи градусов в четверг, в пятницу, 13 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+27 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-5 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nНа юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nВ Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n12 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды.\r\nТем временем появился прогноз погоды на первый месяц осени.