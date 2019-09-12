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12 сентября 2019, четверг, 15:30 235 Карта
Жизнь 2019-09-12T15:33:21+03:00
Українські Новини
В пятницу 13-го в Украине будет тепло и солнечно

В пятницу 13-го в Украине будет тепло и солнечно

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

После ночного похолодания до семи градусов в четверг, в пятницу, 13 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+27 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

12 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды.

Тем временем появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Больше новостей о: Погода Пятница 13 Прогноз погоды погода в Украине

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