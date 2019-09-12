ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в концерне "Укроборонпром".Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини."ГБР проводит обыски в концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав", - сообщил он.Все следственные действия санкционированы в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.Следователи беспрепятственно изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение.Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.Также стало известно, что в этот же день, 12 сентября, правоохранители проводят обыски в "Укроборонпроме" из-за уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.Ранее директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате 1 млн гривен.