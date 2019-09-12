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12 сентября 2019, четверг, 13:58 33
Силовые структуры 2019-09-12T14:15:32+03:00
Українські Новини
ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"

ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме"

ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в концерне "Укроборонпром".

Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"ГБР проводит обыски в концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав", - сообщил он.

Все следственные действия санкционированы в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.

Следователи беспрепятственно изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Также стало известно, что в этот же день, 12 сентября, правоохранители проводят обыски в "Укроборонпроме" из-за уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате 1 млн гривен.

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