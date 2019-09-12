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12 сентября 2019, четверг, 14:38 160
Америка 2019-09-12T16:00:03+03:00
Українські Новини
Чудеса на виражах: самолет премьера Канады столкнулся на аэродроме с автобусом

Чудеса на виражах: самолет премьера Канады столкнулся на аэродроме с автобусом

Самолет Трюдо. Фото: Twitter/David Cochrane
Самолет Трюдо. Фото: Twitter/David Cochrane

Избирательный самолет лидера Либеральной партии Джастина Трюдо столкнулся на аэродроме с автобусом для представителей СМИ, сообщает репортер CBC News Дэвид Кокрейн в Twitter.

На борту самолета находился премьер-министр Канады Трюдо, его команда и несколько журналистов, которые прибыли в аэропорт в Виктории, столица Британской Колумбии, в первый день федеральной избирательной гонки с целью предвыборной агитации.

Автобус, используемый для перевозки журналистов из самолета в терминал, был припаркован рядом с самолетом. Во время отъезда он проехал под крылом, тем самым повредив внешнюю обшивку летательного аппарата. 

Повреждение крыла самолета премьер-министра Канады после столкновения с автобусом СМИ. Cкриншот: Twitter/David Cochrane

По словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, во время столкновения никто не пострадал, но пока неясно, потребует ли самолет ремонта. Он также заверил, что происшествие не повлияло на планы премьер-министра Трюдо и все его дальнейшие поездки пройдут в соответствии с графиком.

Как сооющали Українські Новини, в Торонто во время церемонии с участием Трюдо произошла стрельба. Ранее синистр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо.

Тем временем, Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн.

Больше новостей о: Авария Самолет Канада Джастин Трюдо премьер-министр Канады

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