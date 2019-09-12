Чудеса на виражах: самолет премьера Канады столкнулся на аэродроме с автобусом

Избирательный самолет лидера Либеральной партии Джастина Трюдо столкнулся на аэродроме с автобусом для представителей СМИ, сообщает репортер CBC News Дэвид Кокрейн в Twitter.\r\nНа борту самолета находился премьер-министр Канады Трюдо, его команда и несколько журналистов, которые прибыли в аэропорт в Виктории, столица Британской Колумбии, в первый день федеральной избирательной гонки с целью предвыборной агитации.\r\nАвтобус, используемый для перевозки журналистов из самолета в терминал, был припаркован рядом с самолетом. Во время отъезда он проехал под крылом, тем самым повредив внешнюю обшивку летательного аппарата. \r\n\r\nПовреждение крыла самолета премьер-министра Канады после столкновения с автобусом СМИ. Cкриншот: Twitter\/David Cochrane\r\nПо словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, во время столкновения никто не пострадал, но пока неясно, потребует ли самолет ремонта. Он также заверил, что происшествие не повлияло на планы премьер-министра Трюдо и все его дальнейшие поездки пройдут в соответствии с графиком.\r\nКак сооющали Українські Новини, в Торонто во время церемонии с участием Трюдо произошла стрельба. Ранее синистр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо. \r\nТем временем, Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн.