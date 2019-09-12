Трудоустройство после ВУЗа: Минобразования начнет мониторить перспективы и занятость выпускников

Министерство образования и науки намерено запустить систему мониторинга перспектив трудоустройства выпускников высших учебных заведений в 2021 году в то время, как Анна Новосад возглавила министерство науки и образования

Об этом сказал заместитель министра науки и образования Егор Стадный в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

Стадный заявил, что система мониторинга будет показывать, какие перспективы на рынке труда будут у выпускников после окончания того или иного вуза.

В частности, в системе будут собраны данные по занятости выпускников разных вузов.

Такой подход направлен на то, чтобы выпускники были высокоспециализированными специалистами, которые реализуют свой потенциал в украинской экономике.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров обязал сдавать аттестацию выпускников магистратуры 30 специальностей в форме единого государственного квалификационного экзамена.

Тем временем 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы, а эксперт назвала 4 востребованные професии, для которых нужно высшее образование.