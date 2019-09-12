Трудоустройство после ВУЗа: Минобразования начнет мониторить перспективы и занятость выпускников

Министерство образования и науки намерено запустить систему мониторинга перспектив трудоустройства выпускников высших учебных заведений в 2021 году в то время, как Анна Новосад возглавила министерство науки и образования.\r\nОб этом сказал заместитель министра науки и образования Егор Стадный в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.\r\nСтадный заявил, что система мониторинга будет показывать, какие перспективы на рынке труда будут у выпускников после окончания того или иного вуза.\r\nВ частности, в системе будут собраны данные по занятости выпускников разных вузов.\r\nТакой подход направлен на то, чтобы выпускники были высокоспециализированными специалистами, которые реализуют свой потенциал в украинской экономике.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров обязал сдавать аттестацию выпускников магистратуры 30 специальностей в форме единого государственного квалификационного экзамена.\r\nТем временем 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы, а эксперт назвала 4 востребованные професии, для которых нужно высшее образование.