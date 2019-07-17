Выпускники магистратуры 30 специальностей с 2020 будут сдавать единый госэкзамен

Кабинет Министров обязал выпускников магистратуры 30 специальностей сдавать аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки со ссылкой на решение правительства, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы, к сожалению, не имеем надежного, стандартизированного инструмента, чтобы "измерить" качество образования выпускников на выходе из университета, ведь в каждом учреждении свой подход к оценке. Таким инструментом должен стать единый государственный квалификационный экзамен - ЕГКЭ, предусмотренный законом "О высшем образовании". Со следующего года мы начнем этот экзамен постепенно внедрять. Итоги ЕГКЭ позволят объективно оценить как результаты обучения и профессиональной готовности выпускников, так и результаты образовательной деятельности университетов", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

По некоторым специальностям экзамен может проводиться в форме ВНО.

Под новый экзамен подпадают все специальности отраслей знаний "Ветеринарная медицина", "Здравоохранение", "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", "Гражданская безопасность", "Транспорт", а также специальности "Право", "Кибербезопасность", "Атомная энергетика", "Публичное управление и администрирование", "Международное право".

К экзамену будут допускать студентов, не имеющих академической задолженности.

Если выпускник не сдаст с первого раза ЕГКЭ, то его должны отчислить, но могут восстановить для однократной повторной сдачи экзамена.

Если же и вторая попытка будет неудачной, то восстановиться можно будет для повторного обучения - не менее двух семестров перед следующей сдачей.

Как сообщали Українськi Новини, украинские вузы обманом "затягивали" абитуриентов на контракт.

Также все украинские вузы по результатам аттестации поделят на 3 группы.