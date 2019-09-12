Працевлаштування після ВНЗ: Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників

Міністерство освіти і науки має намір запустити систему моніторингу перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у 2021 році в той час, як Ганна Новосад очолила міністерство науки і освіти

Про це сказав заступник міністра науки і освіти Єгор Стадний на прес-конференції, передають Українські Новини.

Стадний заявив, що система моніторингу буде показувати, які перспективи на ринку праці матимуть випускники після закінчення того чи іншого вишу.

Зокрема, в системі будуть зібрані дані щодо зайнятості випускників різних вишів.

Такий підхід спрямований на те, щоб випускники стали високоспеціалізованими фахівцями, які реалізують свій потенціал в українській економіці.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зобов'язав складати атестацію випускників магістратури 30 спеціальностей у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Тим часом 6 з 10 найпопулярніших спеціальностей не затребувані, а експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібна вища освіта.