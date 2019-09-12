Працевлаштування після ВНЗ: Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників

Міністерство освіти і науки має намір запустити систему моніторингу перспектив працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у 2021 році в той час, як Ганна Новосад очолила міністерство науки і освіти.\r\nПро це сказав заступник міністра науки і освіти Єгор Стадний на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\nСтадний заявив, що система моніторингу буде показувати, які перспективи на ринку праці матимуть випускники після закінчення того чи іншого вишу.\r\nЗокрема, в системі будуть зібрані дані щодо зайнятості випускників різних вишів.\r\nТакий підхід спрямований на те, щоб випускники стали високоспеціалізованими фахівцями, які реалізують свій потенціал в українській економіці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зобов'язав складати атестацію випускників магістратури 30 спеціальностей у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.\r\nТим часом 6 з 10 найпопулярніших спеціальностей не затребувані, а експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібна вища освіта.