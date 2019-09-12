Сегодня Зеленский назначит еще одного заместителя Богдану

Сегодня, 12 сентября, Президент Владимир Зеленский назначит Юлию Ковалив заместителем главы Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Ковалив займет место, которое оставил Алексей Гончарук.



Отмечается, что указ о назначении уже готов.

За последние несколько дней, это третье назначение заместителя главы Офиса Президента.



Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента.



11 сентября Кабинет Министров назначил членом наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Юлию Ковалив.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского. Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны. Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко и у первого зама Сергея Трофимова.