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12 сентября 2019, четверг, 09:21 20
Политика 2019-09-12T09:22:34+03:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский назначит еще одного заместителя Богдану

Сегодня Зеленский назначит еще одного заместителя Богдану

Юлия Ковалив. Фото: Facebook/ Yuliya Kovaliv
Юлия Ковалив. Фото: Facebook/ Yuliya Kovaliv

Сегодня, 12 сентября, Президент Владимир Зеленский назначит Юлию Ковалив заместителем главы Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Ковалив займет место, которое оставил Алексей Гончарук.


Отмечается, что указ о назначении уже готов.

За последние несколько дней, это третье назначение заместителя главы Офиса Президента.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента.

11 сентября Кабинет Министров назначил членом наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Юлию Ковалив.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского. Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны. Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко и у первого зама Сергея Трофимова.

Больше новостей о: Юлия Ковалив Назначение на должность Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис Президента Украины

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