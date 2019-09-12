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12 вересня 2019, четвер, 09:28 23
Політика 2019-09-12T13:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський призначить ще одного заступника Богдану

Сьогодні Зеленський призначить ще одного заступника Богдану

Юлія Ковалів. Фото: Facebook/ Yuliya Kovaliv
Юлія Ковалів. Фото: Facebook/ Yuliya Kovaliv

Сьогодні, 12 вересня, Президент Володимир Зеленський призначить Юлію Ковалів заступником голови Офісу Президента Андрія Богдана. Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

Ковалів займе місце, яке залишив Олексій Гончарук. Зазначається, що указ про призначення вже готовий.

За останні кілька днів, це третє призначення заступника голови Офісу Президента.


Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Смирного та Ігоря Жовкву заступниками голови Офісу Президента.

11 вересня Кабінет Міністрів призначив членом спостережної ради національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юлію Ковалів.

Тим часом глава Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники в серпні почали отримувати зарплату в Офісі Президента - вищу, ніж у Володимира Зеленського. Зарплата Богдана за серпень склала 39 874 гривні. Найнижчі зарплати з керівництва Офісу в серпні були у замкерівника Кирила Тимошенко і у першого заступника Сергія Трофімова.

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