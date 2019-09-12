Обострение в ООС: 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня.\r\nОб этом сообщает штаб ООС\r\n"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения - БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", сказано в сообщении.\r\nНа востоке противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки, Невельского, Новогнатовки, вблизи Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика и Павлополя.\r\nНа севере наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Желобков, Зайцево, Луганского, Новолуганского, Новгородского.\r\nЗа минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение, отметили в штабе.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.\r\nКоличество вражеских обстрелов возросло.\r\nРанее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.