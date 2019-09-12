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12 сентября 2019, четверг, 08:15 43
Силовые структуры 2019-09-12T08:16:15+03:00
Українські Новини
Обострение в ООС: 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен

Обострение в ООС: 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения - БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", сказано в сообщении.

На востоке противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки, Невельского, Новогнатовки, вблизи Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика и Павлополя.

На севере наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Желобков, Зайцево, Луганского, Новолуганского, Новгородского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение, отметили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, 9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Количество вражеских обстрелов возросло.

Ранее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.

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