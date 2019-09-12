Загострення в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - важко поранений

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС

"Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї", сказано в повідомленні.

На сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Харчовика і Павлополя.

На півночі найманці 5 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Жолобків, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, відзначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, 9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Кількість обстрілу ворожих зросла.

Раніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.