підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 08:15 5
Силові структури 2019-09-12T08:30:01+03:00
Українські Новини
Загострення в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - важко поранений

Загострення в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - важко поранений

Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС

"Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї", сказано в повідомленні.

На сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Харчовика і Павлополя.

На півночі найманці 5 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Жолобків, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, відзначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, 9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Кількість обстрілу ворожих зросла.

Раніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
Перший заступник Нацполиции Аброськін спростовує своє звільнення 08:53
Один зі злочинців. Фото:
Поліція Києва пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про злочинців 08:31
Загострення в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - важко поранений 08:15
Ситник в серпні заробив майже два посадових оклади 08:00 Документ
Курс долара впав нижче позначки в 25 гривень 06:20
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Замість переслідування у справі "Роттердам+" НАБУ має розібратися з корупцією в державному "Центренерго", - Москаль 11:38
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok