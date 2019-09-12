Загострення в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - важко поранений

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.\r\nПро це повідомляє штаб ООС\r\n"Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї", сказано в повідомленні.\r\nНа сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Харчовика і Павлополя.\r\nНа півночі найманці 5 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Жолобків, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.\r\nЗа минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, відзначили в штабі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.\r\nКількість обстрілу ворожих зросла.\r\nРаніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.