О политике не думал: Сущенко определился с будущим

Український политзаключенный, освобожденный из России журналист "Укринформа" Роман Сущенко, которого пыталась завербовать ФСБ России, не намерен идти в политику.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"О политике не думал. Я определился с будущим", - сказал он.\r\nПо его словам, 10 сентября он встретился с бывшим президентом Петром Порошенко, на которой он поблагодарил экс-главу государства за все, что он сделал.\r\nВстреча состоялась по инициативе Сущенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден и украинский журналист Сущенко.\r\nТогда Сущенко заявил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда его сын находился под арестом в России.\r\nРанее некоторые из освобожденных пленных рассказали, чем бы хотели заняться в ближайшем будущем, а в Офисе Президента показали фото, как политзаключенные возвращались в Украину.\r\n