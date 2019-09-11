О политике не думал: Сущенко определился с будущим

Український политзаключенный, освобожденный из России журналист "Укринформа" Роман Сущенко, которого пыталась завербовать ФСБ России, не намерен идти в политику.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"О политике не думал. Я определился с будущим", - сказал он.

По его словам, 10 сентября он встретился с бывшим президентом Петром Порошенко, на которой он поблагодарил экс-главу государства за все, что он сделал.

Встреча состоялась по инициативе Сущенко.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден и украинский журналист Сущенко.

Тогда Сущенко заявил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда его сын находился под арестом в России.

Ранее некоторые из освобожденных пленных рассказали, чем бы хотели заняться в ближайшем будущем, а в Офисе Президента показали фото, как политзаключенные возвращались в Украину.