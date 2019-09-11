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11 вересня 2019, середа, 17:42 11
Суспільство 2019-09-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
На Львівському форумі видавців Сенцов презентует автобіографічну прозу

На Львівському форумі видавців Сенцов презентует автобіографічну прозу

Олег Сенцов. Скріншот: Hromadske/YouTube
Олег Сенцов. Скріншот: Hromadske/YouTube

Український режисер Олег Сенцов у неділю, 22 вересня, представить на Львівському форумі видавців свою книгу Маркетер, повідомляється на сторінці форуму на Facebook.

Презентація книги "Маркетер" Олега Сенцова відбудеться о 13:00 у Львівській національній філармонії (вул. Чайковського, 7).

Разом з автором на презентації будуть присутні поетеса Мар'яна Савка, письменник Андрій Курков, правозахисниця Олександра Матвійчук, актриса Римма Зюбіна.

"Маркетер" — збірка малої автобіографічної прози Олега, яку він написав, перебуваючи у в'язниці в Росії. Повернувшись додому після п'ятирічного ув'язнення, Сенцов зможе особисто розповісти, як створювалася ця книга і що лягло в її основу. Книга публікується спільними зусиллями громадської організації по захисту свободи слова та прав авторів PEN Ukrainе і з допомогою Анастасії Чорної, кастинг-директора фільмів Олега Сенцова.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.

Також Сенцов заявив, що не хоче виходити в тираж" і ставати весільним генераломю, і він не має претензій до оговорившим його людям.

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