Верховна Рада має намір повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

За прийняття законопроекту №1031 за основу проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні - 14,4 млн гривень), карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

При цьому під активами маються на увазі грошові кошти (в тому числі готівкові кошти, кошти, що є на банківських рахунках або на зберіганні в банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, в тому числі криптовалюта, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи або послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім цього, в документі зазначено, що активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати (834,6 тис. гривень), що є предметом спору і на які накладено арешт із забороною використання, передаються за згодою власника або судом Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Заходи щодо виявлення необгрунтованих активів і збір доказів їх необгрунтованості покладаються на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), в окремих випадках - на Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральну прокуратуру.

Згідно з документом, прокурору з метою виявлення необгрунтованих активів і збору доказів їх необгрунтованості надається прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, власником (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

При цьому право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати НАБУ за погодженням з прокурором САП, крім справ, де відповідачем є посадова особа НАБУ і прокурори САП.

У таких випадках право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам Генпрокуратури.

Розгляд справ про визнання необгрунтованими активів і їх стягнення на користь держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення після визнання притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення неконституційним. Президент наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Тим часом, 29 червня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

Раніше Рада планувала змінити законодавство про незаконне збагачення.

Тільки звинувачення Омеляна в незаконному збагаченні було передано до суду.

У грудні 2017 року 59 депутатів Верховної Ради просили Конституційний Суд визнати неконституційним притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.