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11 сентября 2019, среда, 11:47 40
Кабмин 2019-09-11T12:00:14+03:00
Українські Новини
Зеленский представил нового министра иностранных дел Вадима Пристайко

Зеленский представил нового министра иностранных дел Вадима Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя ведомства - Вадима Пристайко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский отметил, что дипломаты хорошо знают Вадима Пристайко, и подчеркнул, что доволен его работой в должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.


"Я с ним работаю около четырех месяцев. Очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения и сложные разговоры. Были телефонные разговоры с очень сложными людьми - нам нужно было решать за одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", - поделился глава государства.

Со своей стороны глава МИД отметил, что сегодня у здания министерства собралась лишь часть дипломатического "войска" - те, кто находятся в тылу. А тех, кто сейчас на "передовой", - вдвое больше. 



Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

Ранее Пристайко заявил, что встреча в нормандском формате может пройти уже в сентябре.

Тем временем, в ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит.

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