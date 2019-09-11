Зеленский представил нового министра иностранных дел Вадима Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя ведомства - Вадима Пристайко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский отметил, что дипломаты хорошо знают Вадима Пристайко, и подчеркнул, что доволен его работой в должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.



"Я с ним работаю около четырех месяцев. Очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения и сложные разговоры. Были телефонные разговоры с очень сложными людьми - нам нужно было решать за одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", - поделился глава государства.

Со своей стороны глава МИД отметил, что сегодня у здания министерства собралась лишь часть дипломатического "войска" - те, кто находятся в тылу. А тех, кто сейчас на "передовой", - вдвое больше.







Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.



Ранее Пристайко заявил, что встреча в нормандском формате может пройти уже в сентябре.



Тем временем, в ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит.