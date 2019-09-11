Зеленский лишил дипрангов депутатов Арьева и Герасимова

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктаторства в Украине нет и он не хочет переехать в здание МИДа, а также отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Об этом говорится в указе №680 от 11 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18-19 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов 3 депутатам.

Так, отменены дипломатические ранги депутатов Герасимова, Арьева и экс-депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

Также ранее Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента.