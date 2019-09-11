Зеленский лишил дипрангов депутатов Арьева и Герасимова

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктаторства в Украине нет и он не хочет переехать в здание МИДа, а также отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.\r\nОб этом говорится в указе №680 от 11 сентября, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко от 18-19 мая о присвоении дипломатических рангов чрезвычайных и полномочных послов 3 депутатам.\r\nТак, отменены дипломатические ранги депутатов Герасимова, Арьева и экс-депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.\r\nТакже ранее Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента.\r\n