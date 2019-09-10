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10 сентября 2019, вторник, 23:45 26
Политика 2019-09-11T00:18:36+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил новому главе ровенской ОГА разрешить проблему рубок леса и добычи янтаря

Зеленский поручил новому главе ровенской ОГА разрешить проблему рубок леса и добычи янтаря

Президент Владимир Зеленский поручил новоназначенному председателю Ривненской областной государственной администрации Виталию Ковалю совместно с правоохранителями разрешить проблему незаконных рубок леса и незаконной добычи янтаря в области.

Об этом он сообщил в ходе представления нового главы обладминистрации в Острожской академии, передают Українськi Новини.

"Мы знаем, что есть большая проблема с вывозом леса и с незаконной добычей янтаря. Мы переходим на законодательные инициативы, связанные с лицензированием. Но я хочу, чтобы вы вместе с новыми представителями правоохранительных органов, СБУ, прокурором, полицией занимались этими вопросами, и чтобы ответы были в ближайшее время", - сказал он.

Также Зеленский акцентировал внимание на проблему незаконных заправок в области.

"Я знаю, что очень много теневых, незаконных АЗС работают в Ривненской области. Хочу им передать сигнал: прекратите это делать в ближайшие дни, потому что за это будем не просто очень пристально следить, а ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", -  сказал он.

Кроме того, Президент поручил Ковалю разрешить вопрос с мобильным и интернет-покрытием в области.

"Когда мы ехали к вам из аэропорта, не было связи совсем. Про Интернет я вообще молчу. Связь появилась тут: и Интернет, и 3G. Я реально проблему сразу увидел. Связь и Интернет в современном мире должны быть в каждом уголке Украины. Виталий, очень вас прошу: начните с этого", - сказал глава государства.

После этих поручений Президент добавил, что "как должность дается, так и забирается".

Перед представлением губернатора в Острожской академии в аэропорту Президента встретили прихожане Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) с призывами защитить их права.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский призывал уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.

После чего Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. 

Больше новостей о: Губернатор нелегальная добыча янтаря Владимир Зеленский Виталий Коваль

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