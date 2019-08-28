подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 11:10 672
Политика 2019-08-28T11:10:09+03:00
Українські Новини
Коломойский предсказал, что депутаты "Слуги народа" точно будут "бл*довать"

Коломойский предсказал, что депутаты "Слуги народа" точно будут "бл*довать"

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с Владимиром Зеленским, считает, что президентскую партию Слуга народа могут покинуть около 100 человек. Об этом он заявил в интервью Цензор.нет, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов может отколоться от политсилы в будущем.

"Под риском выхода где-то до 100 человек."Паршивыми овцами" будут, прежде всего, бизнесмены", — сказал Коломойский.

По его словам, в таком случае Украину ждут новые парламентские выборы.

"Тогда через год в Украине будут новые выборы — даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", — предположил бизнесмен.

Причиной этого, как считает Коломойский, может стать поведения нардепов от Слуги народа.

"Если "слуги народа" начнут бл*довать. А они будут точно бл*довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент", — добавил олигарх.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава.

Так ранее Коломойский рассказал, почему не приехал поздравить Зеленского с инаугурацией.

Больше новостей о: Игорь Коломойский Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
Президент "в законе": Коломойский предлагает дать Зеленскому еще один срок 11:45
Под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек 11:42
Кризис образования будет продолжаться, пока государство экономит на будущих поколениях, - Левочкин 11:35
Суд сегодня рассмотрит меру пресечения экс-министру здравоохранения Богатыревой 11:20
Пьяные, необразованные и ленивые военные: Американский полковник назвал главную проблему Яворовского учебного центра 11:15
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok