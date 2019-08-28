Коломойский предсказал, что депутаты "Слуги народа" точно будут "бл*довать"

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с Владимиром Зеленским, считает, что президентскую партию Слуга народа могут покинуть около 100 человек. Об этом он заявил в интервью Цензор.нет, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов может отколоться от политсилы в будущем.

"Под риском выхода где-то до 100 человек."Паршивыми овцами" будут, прежде всего, бизнесмены", — сказал Коломойский.

По его словам, в таком случае Украину ждут новые парламентские выборы.

"Тогда через год в Украине будут новые выборы — даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", — предположил бизнесмен.

Причиной этого, как считает Коломойский, может стать поведения нардепов от Слуги народа.

"Если "слуги народа" начнут бл*довать. А они будут точно бл*довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент", — добавил олигарх.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава.

Так ранее Коломойский рассказал, почему не приехал поздравить Зеленского с инаугурацией.