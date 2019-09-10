Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику

Сьогодні, 10 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом, екс-головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Так, повідомляється, що Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також говорили про енергетичну сферу.

"Нагадаємо, в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським.

Також Коломойський і Порошенко зустрічалися в Києві недавно, після завершення виборчої кампанії.

Тим часом український олігарх Ігор Коломойський вважає, що президентську партію Слуга народу можуть покинути близько 100 осіб.

Крім того, Коломойський і Аваков формують Раді депутатську групу: список складу.