Зеленський зустрівся з Коломойським на Банковій, щоб обговорити бізнес і енергетику

Сьогодні, 10 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом, екс-головою Дніпропетровської ОДА Ігорем Коломойським. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.\r\nТак, повідомляється, що Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також говорили про енергетичну сферу.\r\n"Нагадаємо, в червні під час форуму "Діалог бізнесу і влади" Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати в оновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у вирішенні соціальних проблем", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським.\r\nТакож Коломойський і Порошенко зустрічалися в Києві недавно, після завершення виборчої кампанії.\r\nТим часом український олігарх Ігор Коломойський вважає, що президентську партію Слуга народу можуть покинути близько 100 осіб.\r\nКрім того, Коломойський і Аваков формують Раді депутатську групу: список складу.