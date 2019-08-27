Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава, - СМИ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский формируют свою группу мажоритарщиков в Верховной Раде. Об этом сообщает "Страна" и публикует список депутатов, которые будут участвовать в группе.\r\nКак сообщили изданию источники в депутатском корпусе, группа будет себя позиционировать как сателлит "Слуги народа", поддерживая инициативы партии президента. С другой стороны, будет дополнительным инструментом влияния Авакова и Коломойским на решения парламента (особенно, связанные с внесением изменений в Конституцию, для чего у "Слуги народа" не хватает несколько десятков человек для конституционного большинства в 300 человек).\r\nПерсональный состав будущей группы становится понятным из обращений депутатов-мажоритарщиков новой Рады о делегировании их представителя в состав группы по подготовке работы первой сессии парламента. Всего в группе не менее 35 человек.\r\nВ документе они просят ввести в состав подготовительной группы Дмитрия Лубинца (по данным издания - человек Авакова).\r\n \r\nВсего подписали более 30 человек:\r\n\r\nВладимир Арешонков\r\nАлександр Герега\r\nАнтон Киссе\r\nДмитрий Лубинец\r\nВалерий Лунченко\r\nАндрей Кит\r\nАлександр Урбанский\r\nВиктор Бондарь\r\nЮрий Шаповалов\r\nПетр Юрчишин\r\nИван Чайковский\r\nИрина Констанкевич\r\nВладислав Поляк\r\nСтепан Ивахив\r\nНиколай Кучер\r\nЛариса Билозир\r\nНиколай Люшняк\r\nОлег Кулинич\r\nВалерий Давиденко\r\nРоберт Горват\r\nИгорь Гузь\r\nГеннадий Вацак\r\nАлександр Ковалев\r\nМаксим Ефимов\r\nСергей Шахов\r\nСергей Вельможный\r\nАлександр Сухов \r\nБогдан Дубневич\r\nТарас Батенко\r\nСергей Минько\r\nИгорь Палица\r\nСергей Рудик\r\nИгорь Молоток\r\nОлег Колев\r\n\r\nЕще одна фамилия написано неразборчиво.\r\nНе все из подписантов могут в конечном итоге войти в группу. Фото: Страна\r\nПо данным издания, не все из подписантов могут в конечном итоге войти в группу. Сейчас с каждым проводится работа и предлагаются разные "стимулы". Но большинство войдёт точно\r\nВероятнее всего этой депутатской группой будет руководить Виктор Бондарь, избранный в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №191 (Хмельницкая область).\r\nА тем временем, стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды.\r\nВ "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.\r\nТакже избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.