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10 сентября 2019, вторник, 17:14 13
Экономика 2019-09-10T17:30:01+03:00
Українські Новини
Рада готовит налоговые проверки для крупных и средних торговых компаний

Рада готовит налоговые проверки для крупных и средних торговых компаний

Верховная Рада. Скриншот: трансляция
Верховная Рада. Скриншот: трансляция "112"

Верховная Рада намерена кроме декриминализации фиктивного предпринимательства провести детенизацию расчетов в сфере торговли и услуг.

За принятие законопроекта №1073 в первом чтении проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Отмечается, что данный законопроект разработан с целью внедрения действенного механизма контроля оборота товаров и объема доходов субъектов упрощенной системы налогообложения (УСН) и с целью выведения из тени ряда крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системой налогообложения, тем самым дискредитируя как УСН, так и добросовестных налогоплательщиков, которые являются ее субъектами.

Документом предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается: внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителями (покупателями), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 100 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы; внедрение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой может быть проверена подлинность полученного покупателем в пункте продажи товаров расчетного документа, оформленная жалоба на продавца товаров за нарушение порядка проведения расчетных операций и в режиме реального времени отслеживание движения такой жалобы через контролирующий орган.

Также предусматривается законодательное определение систем хранения, сбора и учета данных регистраторов расчетных операций (РРО) и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, представление которых является обязательным согласно закону, в качестве источников налоговой информации; введение двухуровневой системы проверок поданных покупателями (потребителями) письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций; расширение перечня видов деятельности, осуществляемых субъектами УСН, для которых применение РРО является обязательным.

Как сообщали Українські Новини, команда Владмимира Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы.

Тем временем депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") предлагает парламенту принять закон о налоговой амнистии.

 

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