Бабье лето в разгаре: в середине недели в Украине будет тепло и без осадков

11 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с в то время как синоптик предупредила, что скоро украинцы будут трястись от холода.\r\nТемпература воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+29 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n10 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, первые осенние дожди прольются со вторника на западе Украины.\r\nТем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами.