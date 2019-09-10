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10 сентября 2019, вторник, 15:39 312 Карта
Жизнь 2019-09-10T15:40:26+03:00
Українські Новини
Бабье лето в разгаре: в середине недели в Украине будет тепло и без осадков

Бабье лето в разгаре: в середине недели в Украине будет тепло и без осадков

Бабье лето. Фото: pixabay
Бабье лето. Фото: pixabay

11 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с в то время как синоптик предупредила, что скоро украинцы будут трястись от холода.

Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.  Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

10 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, первые осенние дожди прольются со вторника на западе Украины.

Тем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами.

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