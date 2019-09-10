У мене не було російського паспорта ніколи, - Сенцов

Режисер Олег Сенцов заперечує отримання російського паспорта у той час, як залишає відкритим питання своєї участі в українській політиці.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

"У мене не було російського паспорта ніколи", - заявив Сенцов.

При цьому він зазначив, що Росія могла примусово надати йому російське громадянство як мешканцю Криму, поки він був у в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.

Україна вважає, що автоматичне отримання російського громадянства українському режисеру Сенцову і кримському активісту Олександру Кольченку суперечить міжнародним стандартам.

У 2014 році уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцов отримав громадянство Росії.

Тим часом у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нову голодування.