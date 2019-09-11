Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки

Освобожденный из российского плена политзаключенный Николай Карпюк раскрыл подробности пыток, которым его вместе со Станиславом Клыхом подвергали в неволе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATR.

По словам бывшего узника, на допрос в изоляторе временного содержания (ИВС) их водили ночью, перед этим одевая на голову целлофановый пакет и отдельно закрывая глаза. За некоторое время до допроса заключенных пытали электрическим током, который подавался с разной частотой.

"Потом привозят туда же в ИВС – комната для допроса, клетка метр на метр металлическая… И в течение ночи, в течение дня не дают спать. Только начинаю закривать глаза – менты через 2 часа меняются и сразу "Не спать, не спать". Не дают спать", - рассказал Карпюк.

Кроме пыток против заключенных применяли психотропные вещества, после которых человек не помнит, что с ним происходило в какой-то период времени. По словам Карпюка, вполне возможно, что им под кожу вживлялись электронные чипы, влияющие на подсознание, следы от которого ему показывал Клых на суде в Грозном в 2016 г.

В отношении Клыха применялись более серьезные пытки. "Мне еще, как сказать повезло: ко мне отнеслись они немного по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом – его потом привозили, его не в клетку сажали, его заводили в камеру и привязывали – за спину (руки) браслетами до шконки – кровати: ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться", - ответил Карпюк на вопрос журналистки.

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Как сообщали Українські новини, в рамках масштабного обмена 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Стали известны списки.

Ранее источники в Кремле сообщали, что силовики РФ против включения в списки на обмен Сенцова, Карпюка и Клыха.

Также, в ОПЗЖ опубликовали видео встречи Рабиновича и Медведчука с Карпюком.