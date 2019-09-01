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01 сентября 2019, воскресенье, 15:49 18
Политика 2019-09-01T15:50:55+03:00
Українські Новини
В ОПЗЖ опубликовали видео встречи Рабиновича и Медведчука с Карпюком

В ОПЗЖ опубликовали видео встречи Рабиновича и Медведчука с Карпюком

Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Лидеры ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Рабинович и Виктор Медведчук встретились в московском СИЗО "Лефортово" с украинским политзаключенным Мыколой Карпюком. На сайте политической партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" опубликовано видео встречи.

Как известно, этот визит в Москву проходил по просьбе родственников заключенных в России украинцев и для того, чтобы приблизить момент обмена. Вадим Рабинович и Виктор Медведчук передали политзаключенным приветы от родственников, украинское сало и украинский хлеб.

"Сегодня у меня ничего не отобрали. Это не просто сало, это из Полтавы прикопченное в настоящем сене украинском, посмотри, какое", – сказал Рабинович, передавая сало Карпюку. 

Карпюк отметил – чтобы съесть это сало, понадобится год, на что политики ответили, что нет у него года тут, и посоветовали поделиться с другими заключенными. В свою очередь Медведчук сообщил Карпюку, что пора отстраивать страну.

"Мыкола, у нас непочатый край работы... новая власть пришла, начала работать в этом направлении (над процессом обмена, – ред.). Старая власть не была заинтересована в этом. А вот новая власть много делает уже сейчас. Во-первых, ждем результат положительный – новая власть пытается восстановить отношения в хоть какой-то степени с Россией. И если бы Порошенко соглашался на те обмены, которые предлагались ему, эти обмены имели бы место быть и намного раньше", – отметил Виктор Медведчук. 

Вадим Рабинович добавил, что дома у Мыколы Карпюка все в порядке.

"Дома у тебя все в порядке, жена, дети – все тебя ждут... Выздоравливать надо, надо приходить в себя, и вместе будем строить настоящую страну. Ты реальный человек, ты патриот, много пережил", – отметил сопредседатель партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".
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