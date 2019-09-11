Звільнений з російського полону Карпюк: "Чотири ночі були катування"

Звільнений з російського полону політв'язень Микола Карпюк розкрив подробиці тортур, яким його разом зі Станіславом Клыхом піддавали в неволі. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ATR.

За словами колишнього в'язня, на допит в ізоляторі тимчасового утримання (ІТУ) їх водили вночі, перед цим одягаючи на голову целофановий пакет і окремо закриваючи очі. За деякий час до допиту ув'язнених катували електричним струмом, який подавався з різною частотою.

"Потім привозять туди ж в ІВС – кімната для допиту, клітка метр на метр металева… І протягом ночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаю закривати очі – мєнти через 2 години міняються і одразу "Нє спать, нє спать". Не дають спати", - розповів Карпюк.

Крім тортур проти ув'язнених застосовували психотропні речовини, після яких людина не пам'ятає, що з нею відбувалося у певний проміжок часу. За словами Карпюка, цілком можливо, що їм під шкіру вживлялись електронні чіпи, які впливають на підсвідомість, сліди від якого йому показував Клих на суді в Грозному у 2016 р.

Щодо Клиха застосовувалися більш серйозні тортури. "Мені ще, як сказати повезло: до мене поставилися вони трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом – його потім привозили, його не в клітку саджали, його заводили в камеру і прив’язували – за спину (руки) браслетами до шконки – ліжка: ставили на коліна й цілу ніч не давали спати і рухатися", - відповів Карпюк на питання журналістки".

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Як повідомляли "Українські новини", в рамках масштабного обміну 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Стали відомі списки.

Раніше джерела в Кремлі повідомляли, що силовики РФ проти включення в списки на обмін Сенцова, Карпюка і Клиха.

Також, в ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабиновича і Медведчука з Карпюком.