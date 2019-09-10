Полномочия депутата Коваленко от "Слуги народа" прекратили

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата парламента от фракции партии “Слуга народа” Анны Коваленко.

За соответствующее решение проголосовали 369 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В Раде 9-го созыва Коваленко была членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.

Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020.

Также сегодня Рада рассмотрит законопроект об импичменте Президента.