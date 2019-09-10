подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 10:45 294
Верховная Рада и партии 2019-09-10T13:30:03+03:00
Українські Новини
Полномочия депутата Коваленко от "Слуги народа" прекратили

Полномочия депутата Коваленко от "Слуги народа" прекратили

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата парламента от фракции партии “Слуга народа” Анны Коваленко.

За соответствующее решение проголосовали 369 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В Раде 9-го созыва Коваленко была членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.

Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020.

Также сегодня Рада рассмотрит законопроект об импичменте Президента.

Больше новостей о: Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
Сенцов не имеет претензий к оговорившим его людям  и рассказал, как вывозил военнослужащих из Крыма 14:16
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина 14:13
Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП 13:58
У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов 13:54
В случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку 13:50
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok