Полномочия депутата Коваленко от "Слуги народа" прекратили

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата парламента от фракции партии “Слуга народа” Анны Коваленко.\r\nЗа соответствующее решение проголосовали 369 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nВ Раде 9-го созыва Коваленко была членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.\r\nТакже Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.\r\nРазумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020.\r\nТакже сегодня Рада рассмотрит законопроект об импичменте Президента.