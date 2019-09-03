Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы.



За включение в повестку дня и направление указанного законопроекта в КС проголосовали 258 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.



Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.



Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.



Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.



Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.



Кроме того, законопроект предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком.



В нем отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов Рады.



В случае положительного заключения КС изменения принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.



Нынешняя парламентская сессия продлится до 24 января 2020 года, а следующая откроется 4 февраля 2020.



Документ вступит в силу в день его опубликования.



Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Зеленский предложил Раде сократить количество парламентариев с 450 до 300 и ввести пропорциональную избирательную систему.



Также Президент предложил сократить состав Верховного суда на 100 судей.