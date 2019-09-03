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03 сентября 2019, вторник, 19:51 32
Верховная Рада и партии 2019-09-03T19:58:19+03:00
Українські Новини
Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300

Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300

Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua

Верховная Рада просит Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы.


За включение в повестку дня и направление указанного законопроекта в КС проголосовали 258 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В соответствии с Конституцией законопроект о внесении изменений в нее может рассматриваться Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Согласно ст.157 Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Также в соответствии с этой статьей Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно ст.158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.

Также в соответствии с этой статьей Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

Кроме того, законопроект предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком.

В нем отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов Рады.

В случае положительного заключения КС изменения принимаются путем поддержки не менее чем 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 24 января 2020 года, а следующая откроется 4 февраля 2020.

Документ вступит в силу в день его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Зеленский предложил Раде сократить количество парламентариев с 450 до 300 и ввести пропорциональную избирательную систему.

Также Президент предложил сократить состав Верховного суда на 100 судей.

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