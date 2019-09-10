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10 сентября 2019, вторник, 09:21 72
Верховная Рада и партии 2019-09-10T09:21:49+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит законопроект об импичменте Президента

Сегодня Рада рассмотрит законопроект об импичменте Президента

Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ

После отмены депутатской неприкосновенности Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект №1012 об импичменте Президента в первом чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №1009 о разрешении Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро самостоятельно проводить прослушку, №1025 об освобождении Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения старых дел и №1080 об уменьшении давления на бизнес.

В повестке также указаны законопроекты №1050 о лицензировании ряда хозяйственных услуг, №1062 относительно компоновки полупроводниковых изделий, №1053 и №1073 о детенизации расчетов в сфере товаров и услуг, №1032 о реформировании прокуратуры, №1066 о реформировании госслужбы и №1084 относительно ядерной энергетики.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.

 

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