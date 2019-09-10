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10 сентября 2019, вторник, 10:11 1134
Авто 2019-09-10T10:12:22+03:00
Українські Новини
Беспилотный форсаж: спящий водителя Tesla мчался на скорости 100 км/ч на автопилоте

Беспилотный форсаж: спящий водителя Tesla мчался на скорости 100 км/ч на автопилоте

В США на платной автостраде Massachusetts Turnpike водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте продолжительное время. Об этом сообщает очевидец события, Дакота Рендалл, который опубликовал видео с происшествием у себя в Twitter.

"Какой-то парень буквально уснул во время движения по Mass Pike (отличное для этого место). Tesla крутые, а?" - подписал он видео.

На кадрах, снятых на скорости до 100 км/ч в штате Массачусетч, видно, что водитель уткнулся подбородком в грудь и спит, пока его автомобиль уверенно несется по трассе в режиме автопилота.

Ниже под постом Рендалла Tesla ответили, что большинство таких видео всего лишь специально подстроенные пранки. Они так же заявили, что на высоких скоростях водитель получает звуковое предупреждение, если его руки находятся не на руле в течении 30 или менее секунд.

Но Рендал убежден, что это не было обманом и человек действительно уснул.

Система автопилота Tesla имеет расширенные функции безопасности, однако в компании подчеркивают, что она не для того, чтобы спать за рулем и вообще не обращать внимания на окружающую обстановку.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве Tesla отправила Range Rover на пешеходов и пострадало четыре человека.

Ранее пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир". 

Тем временем, Илон Маск прокоментировал альтернативные способы использования автопилота.

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