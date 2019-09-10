Беспилотный форсаж: спящий водителя Tesla мчался на скорости 100 км/ч на автопилоте

В США на платной автостраде Massachusetts Turnpike водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте продолжительное время. Об этом сообщает очевидец события, Дакота Рендалл, который опубликовал видео с происшествием у себя в Twitter.\r\n"Какой-то парень буквально уснул во время движения по Mass Pike (отличное для этого место). Tesla крутые, а?" - подписал он видео.\r\nНа кадрах, снятых на скорости до 100 км\/ч в штате Массачусетч, видно, что водитель уткнулся подбородком в грудь и спит, пока его автомобиль уверенно несется по трассе в режиме автопилота.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНиже под постом Рендалла Tesla ответили, что большинство таких видео всего лишь специально подстроенные пранки. Они так же заявили, что на высоких скоростях водитель получает звуковое предупреждение, если его руки находятся не на руле в течении 30 или менее секунд.\r\nНо Рендал убежден, что это не было обманом и человек действительно уснул.\r\nСистема автопилота Tesla имеет расширенные функции безопасности, однако в компании подчеркивают, что она не для того, чтобы спать за рулем и вообще не обращать внимания на окружающую обстановку.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-LoGPrgccYM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве Tesla отправила Range Rover на пешеходов и пострадало четыре человека.\r\nРанее пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир". \r\nТем временем, Илон Маск прокоментировал альтернативные способы использования автопилота.