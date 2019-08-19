В Киеве Tesla отправила Range Rover на пешеходов: пострадали четыре человека

19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Предварительно столкнулись автомобили Tesla и Range Rover. На данный момент известно о четырех пострадавших. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 18:05.

"По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов. Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Фото: "Информатор"

Пострадавшие. Фото: "Информатор"

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