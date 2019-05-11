Оказывается, есть больше способов использования автопилота: Илон Маск пошутил про секс в Tesla

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск пошутил в своем Twitter-аккаунте, который теперь возможно будут проверять юристы, про секс в автомобиле Tesla.

Соответствующий твит Маск написал 9 мая.

Как сообщает The Mirror, в начале мая на известном порно-сайте PornHub появилось видео порноактрисы Тейлор Джексон и ее партнера в машине Tesla, которая управляется автопилотом.

"Оказывается, есть больше способов использования автопилота, чем мы могли себе вообразить. Нужно было это предвидеть", - написал Илон Маск.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined — Elon Musk (@elonmusk) 9 мая 2019 г.

За две недели ролик собрал более двух миллионов просмотров, однако многие зрители и пользователи соцсетей осудили такую сюжетную линию, поскольку она могла привести к несчастному случаю.

Как сообщали Українські Новини, Илону Маску понравились "Жигули", едущие задом наперед.

Также из-за курения марихуаны на радио Пентагон может закрыть Маску доступ к секретным данным.