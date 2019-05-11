Оказывается, есть больше способов использования автопилота: Илон Маск пошутил про секс в Tesla

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск пошутил в своем Twitter-аккаунте, который теперь возможно будут проверять юристы, про секс в автомобиле Tesla.\r\nСоответствующий твит Маск написал 9 мая.\r\nКак сообщает The Mirror, в начале мая на известном порно-сайте PornHub появилось видео порноактрисы Тейлор Джексон и ее партнера в машине Tesla, которая управляется автопилотом.\r\n"Оказывается, есть больше способов использования автопилота, чем мы могли себе вообразить. Нужно было это предвидеть", - написал Илон Маск.\r\n\r\nTurns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined\r\n— Elon Musk (@elonmusk) 9 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЗа две недели ролик собрал более двух миллионов просмотров, однако многие зрители и пользователи соцсетей осудили такую сюжетную линию, поскольку она могла привести к несчастному случаю.\r\nКак сообщали Українські Новини, Илону Маску понравились "Жигули", едущие задом наперед.\r\nТакже из-за курения марихуаны на радио Пентагон может закрыть Маску доступ к секретным данным.