Оказывается, есть больше способов использования автопилота: Илон Маск пошутил про секс в Tesla

Соответствующий твит Маск написал 9 мая.

Как сообщает The Mirror, в начале мая на известном порно-сайте PornHub появилось видео порноактрисы Тейлор Джексон и ее партнера в машине Tesla, которая управляется автопилотом.

"Оказывается, есть больше способов использования автопилота, чем мы могли себе вообразить. Нужно было это предвидеть", - написал Илон Маск.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined