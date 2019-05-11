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  • Оказывается, есть больше способов использования автопилота: Илон Маск пошутил про секс в Tesla
11 мая 2019, суббота, 09:00 982
Жизнь 2019-05-11T11:00:02+03:00
Українські Новини
Оказывается, есть больше способов использования автопилота: Илон Маск пошутил про секс в Tesla

Оказывается, есть больше способов использования автопилота: Илон Маск пошутил про секс в Tesla

Илон Маск. Фото: kapital.kz
Илон Маск. Фото: kapital.kz

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск пошутил в своем Twitter-аккаунте, который теперь возможно будут проверять юристы, про секс в автомобиле Tesla.

Соответствующий твит Маск написал 9 мая.

Как сообщает The Mirror, в начале мая на известном порно-сайте PornHub появилось видео порноактрисы Тейлор Джексон и ее партнера в машине Tesla, которая управляется автопилотом.

"Оказывается, есть больше способов использования автопилота, чем мы могли себе вообразить. Нужно было это предвидеть", - написал Илон Маск.

За две недели ролик собрал более двух миллионов просмотров, однако многие зрители и пользователи соцсетей осудили такую сюжетную линию, поскольку она могла привести к несчастному случаю.

Как сообщали Українські Новини, Илону Маску понравились "Жигули", едущие задом наперед.

Также из-за курения марихуаны на радио Пентагон может закрыть Маску доступ к секретным данным.

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