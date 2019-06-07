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07 июня 2019, пятница, 23:15 976
Происшествия 2019-06-07T23:16:32+03:00
Українські Новини
Пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир"

Пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир"

Авария с Tesla. Фото: Виталий Куздровский/
Авария с Tesla. Фото: Виталий Куздровский/"Информатор"

В пятницу, 7 июня, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием самого дорогого электрокара. На 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы, сообщает "Информатор".

Пассажирка Tesla погибла на месте. 

У участников ДТП разнятся версии случившегося. Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают, что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

Как заявляет издание, это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla.

По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен.

Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам. Из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

Авария с Tesla. Фото: Виталий Куздровский/Авария с Tesla. Фото: Виталий Куздровский/"Информатор"

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